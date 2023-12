Booking lista Poços de Caldas como um dos 8 destinos nacionais na tendência para 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A plataforma de reservas Booking divulgou ontem (7) uma lista de oito destinos de viagem que são tendências nacionais para 2024 e incluiu de Poços de Caldas. De acordo com o site, foi feito um levantamento de dados para descobrir quais cidades registraram maior crescimento anual no número de reservas.

Os destinos tinham que estar entre os mil mais reservados por brasileiros na Booking.com entre 1º de agosto de 2022 e 31 de julho de 2023. A lista resultante foi ordenada por aumento anual, com uma curadoria dos destinos para garantir a distribuição geográfica.

A relação inclui outra cidade mineira, Ouro Preto, e também Foz do Iguaçu (PR), Olímpia (SP), Petrópolis (RJ), Brasília (DF), Teresina (PI) e Blumenau (SC).

Em publicação, o site destaca a pluralidade do país. “O Brasil, por ser um país com dimensões continentais, oferece uma enorme variedade de destinos com atrativos turísticos diferentes, desde grandes capitais repletas de entretenimento e vida noturna agitada, a praias, tranquilas cidades do interior, destinos rodeados por uma natureza única, turismo rural, entre muitas outras características. Ou seja, na hora de sair de férias, são tantas opções para os turistas que fica até difícil decidir para onde ir.”

Cidade charmosa

Ainda no texto, o Booking define Poços de Caldas como “charmosa” e “um ótimo lugar para quem quer provar as tradicionais delícias mineiras”, citando também pontos turísticos famosos, como o Cristo, as Thermas e o Relógio Floral. Acesse a matéria aqui.

Turismo em Poços

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a nomeação de Poços na lista do Booking reflete os investimentos na área. O setor turístico em Poços de Caldas tem recebido diversas melhorias. Alguns pontos turísticos foram renovados, como o Cristo Redentor que, após concessão, teve o teleférico revitalizado e ganhou novos serviços, como uma cafeteria e uma tirolesa. Um novo atrativo foi criado, o mirante Santa Rita e, além disso, a cidade viu crescer novas modalidades como a de turismo rural e o de aventura, este último com a implantação de campeonatos de mountain bike (com provas tanto na serra do Cristo quanto em áreas campestres) e de moto aquática no Bortolan, entre outros.

A retomada do Carnaval este ano também contribuiu para restabelecer e aumentar o fluxo de visitantes. A programação carnavalesca da cidade é conhecida por ser eclética, agradando diferentes públicos. O retorno de festividades importantes como a Festa de São Benedito, o Festival de Inverno e a Festa Uai também contribuem para movimentar o setor.