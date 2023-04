Biblioteca Júlio Bonazzi sedia torneio de xadrez

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Biblioteca Municipal Júlio Bonazzi, no Monjolinho, sedia um Torneio de Xadrez, no dia 24 de abril (segunda-feira), das 15h30 às 17h30. O evento será apenas para os alunos que já fazem aula, porém estará aberto a quem quiser assistir ou está interessado em ingressar nas aulas.

Além de desenvolver a concentração, o raciocínio lógico, o cálculo mental e a socialização, habilidades a serem desenvolvidas essencialmente durante a infância, o projeto também visa à preparação dos alunos para participar do Festival de Xadrez Escolar, previsto para acontecer no município no mês de junho.

As aulas de xadrez são abertas a todos os públicos e realizadas toda segunda-feira, das 15h30 às 17h30. Os encontros gratuitos são realizados na Biblioteca Júlio Bonazzi e recebem desde pessoas que nunca jogaram xadrez até pessoas que buscam aprimorar suas habilidades.

“O projeto de xadrez tem sido muito importante para melhorar o ambiente da biblioteca, tanto com relação à ampliação no número de usuários como no comportamento dos mesmos”, destaca o auxiliar de Biblioteca, Marcos Mariano.