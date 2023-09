Bibliotecas Municipais iniciam atendimento ao público pelo whatsapp

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas moderniza e facilita o contato com os leitores, por meio do atendimento on-line pelo Whatsapp. As bibliotecas municipais Centenário, na Urca; Júlio Bonazzi, no Monjolinho; e Manuel Francisco da Costa Guimarães, no Conjunto Habitacional, já contam com o serviço.

Pelo Whatsapp, é possível realizar todo o atendimento ao público, como busca por títulos, autores, gêneros literários e áreas de interesse, agendamentos, empréstimos e renovações.

“Para além de facilitar o atendimento aos usuários já cadastrados, o contato via Whatsapp visa atuar fortemente também como atrativo a novos usuários e no estabelecimento de laços dinâmicos e estreitos com o público, já que pela ferramenta também é possível divulgar as ações realizadas pelo Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas e as atualizações no acervo, responder a necessidades específicas, como disponibilidade de títulos e datas de devolução, promover engajamento nas atividades desenvolvidas e, sobretudo, ouvir as demandas da comunidade atendida, de forma direta e ágil, possibilitando o levantamento de dados que serão utilizados para nortear o nosso trabalho”, destaca a coordenadora de Bibliotecas, Raissa de Melo.

Para atender as novas exigências do leitor contemporâneo, que necessita de agilidade e facilidade de atendimento, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas lançou também, em janeiro de 2023, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, com identidade visual especialmente criada e conteúdo rico, que visa democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das cinco unidades que compõem o sistema, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços.

Na era da informação na palma da mão, a um clique em celulares, tablets e computadores, as bibliotecas públicas seguem no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento. Além da disponibilização do acervo físico, os espaços funcionam também como ponto de encontro para estudantes e locais de estudo para pesquisadores, oferecendo ainda atrativos para o público infantil, atuando na formação de novos leitores.

Entre em contato pelo Whatsapp:

BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Whatsapp: 35 3697-2375

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA JÚLIO BONAZZI

Whatsapp: 35 3697-2198

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Whatsapp: 35 3697-2074

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Horário de funcionamento: das 7h às 15h