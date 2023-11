Black Friday: Procon monitora preços de produtos

O Procon de Poços fez uma pesquisa de preço de alguns dos produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday. O levantamento serve para que a população compare os valores atuais com aqueles anunciados no dia das promoções e evitar ofertas enganosas. A Black Friday é na próxima sexta (24).

A lista inclui celular, televisão, forno, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, notebook e ventilador. Acesse no link abaixo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 deste mês em três estabelecimentos comerciais.

Além da pesquisa, o órgão de defesa do consumidor dá uma série de dicas para evitar fraudes e outros problemas na hora da comprar. Confira aqui.

black-friday-nov-2023

