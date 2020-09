Idosa cai no golpe do falso sequestro e perde mais de R$13 mil em Poços de Caldas

Após realizar quatro depósitos, familiares da vítima perceberam que a idosa havia caído em um golpe

Alice Dionisio | 10h05

Uma idosa recebeu uma ligação ontem (03) pela manhã, onde criminosos diziam ter sequestrado o filho dela. Para soltar o rapaz, os criminosos passaram a exigir depósitos bancários.

Com medo, a mãe realizou dois depósitos, de R$3.800,00 e R$2.900,00 em uma conta bancária de Niterói (RJ). Mais tarde, ela recebeu outra ligação pedindo que mais R$2.000,00 e R$5.000,00 fossem transferidos para uma segunda conta. Após realizar os depósitos, de R$13.700,00 a vítima foi alertada por familiares de que se tratava do golpe do falso sequestro.

Foi registrado boletim de ocorrência e a senhora orientada.

