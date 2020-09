Bolas oficiais da Série D 2020 chegam ao Ninho dos Periquitos

Nesta quarta-feira (09), chegaram ao Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos para uso nas atividades da Veterana, as unidades da nova bola oficial da Série D. A Topper Samba Pro X foi o modelo escolhido pela CBF para todos os jogos da competição.

A nova versão da bola é uma atualização do modelo utilizado na edição de 2019 e em campeonatos estaduais como o Mineiro, Carioca e Baiano. São seis gomos unidos pelo sistema termofusion, com estrutura texturizada e sem costuras, para oferecer precisão no toque, maior durabilidade, resistência e proporcionar equilíbrio e uniformidade, reduzindo ao máximo a entrada de água.

O design colorido remete a serpentinas, com tons vibrantes de vermelho e amarelo, que favorecem a visibilidade. O logo do Campeonato Brasileiro Série D 2020 estampa um dos gomos.

