Boletim Dengue: Confira os dados epidemiológicos de Poços – 05 de março de 2024

A secretaria de Saúde de Poços de Caldas divulgará semanalmente os dados epidemiológicos sobre a dengue e as ações de controle realizadas pelo setor de Vigilância Ambiental.

* Casos Prováveis: Até o momento, foram 382 casos prováveis de dengue em nosso município.

* Casos confirmados: Há um total de 80 casos confirmados de dengue em Poços

* Óbito: Nenhum óbito por dengue foi registrado.

* Medidas de Controle: Os agentes de Endemias realizam atividades como, visitas domiciliares, visitas em pontos estratégicos, supervisão de campo, Atividade de Pesquisa Vetorial Especial, atividades de bloqueio de transmissão, recebimento de denúncias e atividades de mobilização social e educação em saúde.

* Campanhas de Conscientização: Continuaremos promovendo campanhas de conscientização em escolas e comunidades, visando educar a população sobre a importância da prevenção e do combate à dengue.

Reforçamos a importância de adotar medidas preventivas em nossos lares e comunidades para controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A eliminação de recipientes que possam acumular água parada, o uso de repelentes e telas em portas e janelas são medidas fundamentais para prevenir a doença.

Mantenham-se vigilantes e unidos no enfrentamento desta doença. Juntos, podemos proteger nossa comunidade.

