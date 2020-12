Cadastro para castração animal em 2020 se encerra na próxima semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nas próximas segunda e terça, 14 e 15 de dezembro, serão encerradas as inscrições para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos, da Secretaria Municipal de Saúde, neste ano de 2020. Nos dias 21 e 22 e 28 e 29 de dezembro, não haverá atendimento ao público, com o cadastro sendo retomado no dia 04 de janeiro de 2021. “As clínicas credenciadas informaram que farão um recesso de final de ano e, portanto, não estarão agendando as cirurgias nas duas últimas semanas do ano. Por isso, faremos este recesso também no atendimento, até porque a procura neste período é sempre menor”, informou Jorge Miguel Ferreira do Lago, coordenador da Divisão de Vigilância Ambiental.

Por conta da pandemia, o atendimento segue com medidas de contingenciamento que incluem distanciamento, uso obrigatório de máscara e cadastro semanal dividido em dois dias, com 40 senhas para cada dia. O Programa prevê, além da cirurgia de castração, a colocação do microchip de identificação, dispositivo com informações que permitem à equipe do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses, localizar o domicílio e o responsável por este bichinho, caso ele se perca. Na próxima semana, o atendimento segue normalmente, nos dias 14 e 15, a partir de 8 da manhã, na Secretaria Municipal de Saúde, na esquina das ruas Pará com Rio Grande do Sul. Para o cadastramento de cães e gatos no Programa, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal.

O Programa de Castração faz parte do Projeto Melhor Amigo. Desde o final de 2017, já foram 9.639 animais cadastrados e 8.724 cirurgias realizadas. No ato do cadastro, o responsável pelo animalzinho escolhe uma das quatro clínicas credenciadas: Animal Zoo no Country Club; Pet House na Vila Nova; Dr. Darcy no Caio Junqueira e a AAPA – Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional.