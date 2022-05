Caldense apresenta atacante Luís Felipe para sequência na Série D

A Caldense apresentou um reforço para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. É o atacante Luís Felipe, de 1,82 m, que atua tanto como centroavante, como pelas beiradas. O atleta já iniciou os trabalhos e está treinando normalmente com o grupo.

Luís Felipe da Silva Rodrigues nasceu em Saquarema-RJ em 21/11/2000, está com 21 anos. No futebol profissional defendeu o Boavista e o Paraná. Agora chega à Caldense para ajudar a equipe. “Fui muito bem recebido, o grupo é unido. Sou atacante de área, mas gosto de movimentar bastante e jogar aberto. Minhas qualidades são força e finalização”, comentou Luis Felipe.

A Veterana enfrenta o Pouso Alegre no próximo sábado às 17h30 em Pouso Alegre-MG. A delegação alviverde irá seguir viagem no final da tarde desta sexta-feira.

