Caldense contrata goleiro Léo Aragão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense acertou com o goleiro Léo Aragão para reforçar a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. O atleta já se apresentou no Ninho dos Periquitos, iniciou os trabalhos com o grupo e aguarda ter seu nome publicado no BID para poder atuar pela equipe alviverde.

Leonardo de Aragão Carvalho nasceu em Americana-SP em 19/04/2002 e tem 1,92 m. Começou no Rio Branco de Americana, depois passou a defender as categorias de base do Red Bull Brasil e passou por todas as categorias até ser promovido ao profissional, já com o nome de Red Bull Bragantino. Agora se apresenta à Veterana.

“Sou um bom goleiro na bola aérea, tenho muita liderança. Participei de competições que resultaram em pênaltis e graças a Deus fui feliz e também tenho tranquilidade em jogar com os pés. Fui muito bem recebido, quero mostrar meu potencial para a torcida da Veterana e ajudar o grupo”, comentou Léo Aragão.