Caldense inaugura Memorial do Estádio Cristiano Osório

Renan Muniz

Em comemoração ao aniversário de 98 anos da Caldense, o departamento de marketing do clube promoveu mais uma ação para resgatar a história da instituição. Foi inaugurado o Memorial do Estádio Cristiano Osório, com uma série de atrativos e curiosidades. O estádio existiu entre 1925 e 1981 e sediou décadas de jogos da Veterana.

A exposição está instalada na sede social do clube, ao final do corredor da biblioteca. Uma trave foi colocada no local onde ficava um dos gols originais do estádio, além de uma área com gramado, para que todos tenham uma noção de como era o campo. Há painéis gigantes nas laterais com fotos das arquibancadas coberta e descoberta, para que o público se sinta como se estivesse no saudoso estádio.

Uma linha do tempo conta a história da evolução do Cristiano Osório, com seu desenvolvimento estrutural, desde o início da construção, em 1923, até sua desativação em 1981. Está sendo comemorado 100 anos do início da construção do campo, que nos primeiros anos era conhecido por Chalet Procópio.

Há uma série de curiosidades sobre os principais jogadores que pisaram no gramado do Cristiano Osório ao longo dos anos, atletas da Caldense que marcaram época, grandes times visitantes e eventos realizados no local. Estão expostas quatro camisas utilizadas entre as décadas de 1950 e 1970 e o Troféu Ouro Branco, que guarda uma história fascinante da rivalidade com a Esportiva Sanjoanense. Bem como uma homenagem com passagens marcantes do técnico Juquita e do zagueiro Buzuca.

Um dos pontos altos do memorial são os três painéis interativos. Em um deles é possível ouvir a narração de rádio do locutor Lázaro Walter Alvisi de 37 jogos e 94 gols marcados no Cristiano Osório, na década de 1970. Outro painel conta a história das estadias de Seleção Brasileira no estádio, em 1949 e em 1958, com um QR Code que direciona para uma exposição virtual com fotos e textos. Há ainda um painel com peculiaridades dos bastidores dos treinos e jogos na época da primeira vez em que a Veterana disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro, onde é possível fazer o download na íntegra do livreto “Caldense na Elite”.

“O Estádio Cristiano Osório foi um marco na história do futebol de Poços de Caldas. A origem da Caldense. Teve uma trajetória de muita luta e esforços, de verdadeiros apaixonados pela Veterana, para fazer a instituição crescer e se tornar o que é hoje. Era o local onde pais e filhos, familiares e amigos viviam momentos de muita alegria. Foram décadas de jogos e competições marcantes, que deixaram muita saudade e nostalgia”, disse o idealizador e curador do memorial, Renan Muniz.

A exposição é aberta diariamente para todos os associados da Caldense. Para não sócios, o horário de visitação é de segunda a sexta-feira até o final de setembro, em dois horários, pontualmente às 11h e às 18h, com visita guiada e duração aproximada de 30 minutos. Conheça um pouco da história da Veterana e tire muitas fotos!

HORÁRIOS DE VISITAÇÃO:

Sócios: Diariamente, durante o funcionamento do clube.

Não sócios: visita guiada de segunda a sexta, em dois horários, pontualmente às 11h e às 18h (até final de setembro).

Entrada: Gratuita.

Local: Rua Pernambuco 1145, Poços de Caldas-MG.