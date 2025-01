Caldense lança camisa Camisa Centenária 1925 para abrir comemorações dos 100 anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para marcar o início das comemorações do centenário da Veterana, o departamento de marketing alviverde lançou nesta quinta-feira (02/01), primeiro dia útil do ano, a Camisa Centenária, réplica do uniforme utilizado pela Caldense em 1925, o primeiro da história da equipe.

O evento foi realizado no Piano’s Bar, sede do clube. Associados e torcedores marcaram presença para prestigiar a apresentação. Um vídeo de revelação foi exibido, contando brevemente a história da fundação da Veterana, em 07 de setembro de 1925, com fotos e imagens raras, além de música da época.

Houve pronunciamento da diretoria. Falaram o presidente Rovilson Ribeiro, o 1º vice Luís Fernando Soares e o 2º vice Luiz Carlos Pioli, que em seus pronunciamentos oficiais, enalteceram o trabalho de todos os presidentes da história do clube, diretores, conselheiros, colaboradores, torcedores e falaram sobre a importância do ano do centenário.

Quando a camisa foi exibida, o público aplaudiu e vibrou, tamanha a representatividade do momento. Houve ainda um quizz com 10 perguntas sobre a história alviverde e a vencedora foi Débora Machioni Pacetti, com 6 acertos, sendo contemplado com uma camisa.

O histórico manto ganhou vida após 100 anos, em uma versão retrô idêntica à original. Cada detalhe foi fielmente reproduzido a partir de fotos pela fornecedora de material esportivo Duson, em parceria com o departamento de marketing. Camisa listrada de verde e branco, de manga comprida e gola ‘V’ com cordão. Escudo da época, o primeiro da trajetória da Caldense, com as iniciais AAC e o ano de fundação.

“Estamos preparando uma série de ações comemorativas ao longo de todo o ano do centenário. E para iniciar as festividades, apresentamos a camisa que os primeiros jogadores da história da equipe utilizaram. Ao vestir ela você tem uma sensação de nostalgia, de voltar no tempo e reviver toda a trajetória do início da Veterana. Ela proporciona uma áurea diferente, pelo fato de ter toda uma história por trás e um design típico da década de 1920. Foi o começo de tudo. É um item imprescindível para colecionadores e torcedores da Veterana”, disse o idealizador da camisa retrô e gerente de marketing da Caldense, Renan Muniz.

A Camisa Centenária está disponível em edição limitada exclusivamente na Caldense Store, a lojinha da sede social do clube. As primeiras 100 unidades saem pelo preço promocional de 100 reais, depois o valor será de R$ 139,90. Adquira já a sua e celebre a história!