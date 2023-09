Caldense Running agita o domingo

Aconteceu ontem (3) a 2ª Caldense Running. Este ano, a prova teve 1053 inscritos, provenientes de Poços e mais 73 cidades de todo o Brasil. Houve disputas nas categorias 5K, 10K, 15K, Caminhada e Corridinha Kids.

A largada foi em frente a sede social do clube na rua Pernambuco e os corredores seguiram para a zona leste de Poços, sentido Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos.

A organização da prova prestou uma homenagem ao saudoso José Eduardo Cassaro, pela sua contribuição ao esporte, bem como a Adefip. A prova teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Entre os vencedores está a poços-caldense Tatiele Carvalho, destaque no circuito nacional, que ganhou no feminino 15K. Foram premiados os cinco melhores colocados de cada percurso, tanto no geral, quanto por faixa etária.

Resultados:

Categoria: 5K Masculino Geral

1° Lugar: Robson Alvarenga 16’13”

2° Lugar: Henrique Assis 16’38”

3° Lugar: Heberton Borges 16’50”

4° Lugar: Moisés Pereira 17’14”

5° Lugar: Reinaldo Dias 17’22”

Categoria: 5K Feminino Geral

1° Lugar: Sarah Costa 22’36”

2° Lugar: Karina Souza 23’01”

3° Lugar: Elizangela Apolinário 23’36”

4° Lugar: Natalia Caixeta 23’41”

5° Lugar: Laura Carlim 23’56”

Categoria: 10K Feminino Geral

1° Lugar: Mislene Paiva 47’03”

2° Lugar: Daniele Prado Santos 50’21”

3° Lugar: Janine Gomes 51’24”

4° Lugar: Isadora Canton 51’39”

5° Lugar: Cristian Coimbra 52’55”

Categoria: 10K Masculino Geral

1° Lugar: Júlio César Nogueira 36’31”

2° Lugar: Otávio Almeida 39’39”

3° Lugar: Eduardo Sousa 39’49”

4° Lugar: Rafael Lopes 40’54”

5° Lugar: Diego Souza 41’34

Categoria: 15K Masculino Geral

1° Lugar: Rafael Leôncio Silva 52’35”

2° Lugar: Luiz Felipe Domingos 56’29”

3° Lugar: Fernando Santos 57’26”

4° Lugar: Diego Ferreira 58’42”

5° Lugar: Denis Godoi 58’59”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.