CALDO DE GRÃO DE BICO COM PEITO DE PERU & BOLO DE CENOURA E GENGIBRE

INGREDIENTES DO CALDO

500 gr. de grão de bico

200 gr. de peito de peru defumado picado (embutido)

2 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal, cebola, alho, óleo vegetal, salsinha e gergelim a gosto

PREPARO

Deixe o grão de bico de molho em água por doze horas, cozinhe até amaciar e bata a metade no liquidificador com a própria água.

Refogue em óleo, o alho e cebola, junte o grão de bico batido, molho de tomate e deixe cozinhar para incorpora.

Passe a outra metade do grão de bico e os ovos pelo processador, amasse em uma travessa junto com salsinha, peito de peru, queijo parmesão, manteiga e farinha aos poucos até o ponto de enrolar feito bolinhos, com a devida correção do sal e faça bolinhas para serem cozidas no caldo até flutuarem e sirva quente salpicada com gergelim.

INGREDIENTES DO BOLO DE CENOURA

1 xícara de chá de cenoura picada

1 ½ xícaras de chá de açúcar refinado

4 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de óleo vegetal

1 colher de sopa de gengibre picado

2 xícaras de chá de goiabada picada

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Dissolva uma xícara de goiabada em meia xícara de água sobre o fogo até obter uma geleia espessa.

Bata no liquidificador óleo, ovos, gengibre, depois, açúcar e cenouras. Passe para uma bacia já com a farinha e fermento, misture bem e asse me assadeira untada, tudo salpicado com pedacinhos da outra xícara de goiabada.

Sirva aos pedaços regado com a geleia de goiaba.