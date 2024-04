Canelone de Babaganoush & Pavê de morango com Mousse de chocolate

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PARA O CANELONE

500gr. de massa fresca para lasanha

RECHEIO

1 xícara de chá de mozarela ralada

400gr. de ricota amassada

2 berinjelas médias assadas

3 dentes de alho

¼ xícara de chá de tahine

Sal e azeite de oliva a gosto

MOLHO DE TOMATE

1 litro de molho de tomate ao sugo

Gergelim torrado e queijo parmesão ralado a gosto

PREPARO

Asse as berinjelas até murcharem, retire as cascas e passe pelo processador com o alho e tahine, se necessário regue com pouco azeite. Junte a ricota e mozarela e amasse bem até obter uma massa firme. Enrole os canelones com esse recheio. Arrume em uma assadeira, cubra com o molho e asse salpicado com queijo parmesão ralado por cima.

Sirva salpicado com gergelim torrado acompanhado dos espetinhos regados com o molho de limão.

PARA OS ESPETINHOS

Carne bovina em cubinhos, tomatinhos cerejas, cebola em lâminas, pimentão em cubos tudo a gosto.

MOLHO DE LIMÃO

Suco de dois limões e sal a gosto

PREPARO

Intercale os ingredientes em espetinhos de bambu e asse em frigideira antiaderente. Limpe o fundo da frigideira com suco de limão e sal a gosto regue os espetinhos já assados com esse molho de limão e sirva quente.

PARA O PAVÊ

300g. de bolachas champanhe

CREME

1 xícara de chá de açúcar cristal

2 gemas

3 xícaras de chá de leite

1/3 de xícara de amido de milho

PREPARO

Misture o açúcar, leite, gema e leve ao fogo até ferver, junte o amido dissolvido em leite e cozinhe até engrossar e deixe esfriar.

RECHEIO

2 xícaras de morango partidos ao meio

1 xícaras de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Cozinhe o suco de laranja com açúcar até obter uma calda rala, misture os morangos cortados ao meio, ferva e deixe esfriar.

INGREDIENTES DA MOUSSE

2 claras batidas em ponto de neve

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

100 gr. de chocolate meio amargo em barras picado

½ xícara de chá de creme de leite

Chocolate em pó para decorar

PREPARO

Bata as claras em ponto de neve misture o açúcar e junte tudo ao chocolate derretido.

MONTAGEM

Distribua as bolachas no fundo de um pirex, espalhe os morangos, forre com o creme, cubra com a mousse e polvilhe chocolate em pó.