SOPA DE FAVA COM SUÃ & TORTA DE MANGA COM RICOTA

INGREDIENTES DA SOPA DE FAVA

500 g. de fava cozida ao dente

1 kg. de suã de porco cozido em água

2 xícaras de chá de abobrinha picada

2 xícaras de chá de batata amassada

2 xícaras de chá de linguiça calabresa defumada picada

1 cebola picada

2 tomate picado

1 xícara de chá de salsão picado

1 colher de sopa de gengibre picado

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, óleo vegetal, alho, pimenta dedo de moça e salsinha a gosto

PREPARO

Refogue alho, cebola, tomate e pimenta, junte os demais ingredientes, deixe cozinhar até os legumes amaciarem e se juntarem os sabores. Sirva quente decorado com salsinha acompanhado de pão caseiro.

INGREDIENTES DA TORTA DE MANGA

PARA A MASSA

2 xícaras de chá de açúcar refinado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de leite

5 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

PARA O RECHEIO

400 g. de ricota

1 manga madura picada

½ xícara de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de cerejas em conserva picada

PARA A CALDA

½ xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sopa de hortelã fresca piscada

1 colher de sopa de manjericão fresco picado

PREPARO

Bata a massa feito bolo normal, Processe os ingredientes do recheio, distribua às colheradas sobre a massa e asse em forno quente até dourar. Bata os ingredientes da calda em liquidificador e sirva a torta regada com a calda.

