Filé de frango com limão & Panqueca com figo e sopa de chocolate

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO FRANGO

6 bifes de peito de frango

2 colheres de sopa de alho em pó

2 colheres de sopa de cebola em pó

Sal azeite de oliva, e farinha panko a gosto

PREPARO

Misture sal, alho e cebola em pó e tempere os bifes com essa mistura, banhe em azeite, grude a farinha panko e frite em pouco óleo. Sirva acompanhado de arroz branco e taioba refogada tudo regado com molho de limão e azeite de oliva.

MOLHO DE LIMÃO

½ xícara de azeite de oliva

2 limões grandes

Sal a gosto

PREPARO

Esprema o limão e misture os demais ingredientes.

INGREDIENTES DA TAIOBA

8 folhas de grandes de taioba

½ xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de pimentão vermelho picado

2 colheres de sopa de alho picado

1 tomate maduro picado

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Frite o bacon em filete de óleo, refogue o alho, cebola pimentão e tomate. Junte então a taioba na mesma caçarola e cozinhe até amaciar.

INGREDIENTES DA MASSA DAS PANQUECAS

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícara de chá de leite

2 ovos

3 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Bata tudo no liquidificador, frite em um filete de óleo e deixe descansar por uma hora. Enrole as panquecas com o recheio e sirva banhadas com a sopa de chocolate.

INGREDIENTES DO RECHEIO

8 figos roxos frescos picados

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Cozinhe tudo junto até engrossar e deixe esfriar.

INGREDIENTES DA SOPA DE CHOCOLATE

100g. de chocolate meio amargo em barras picado

1 xícara de creme de leite

1 xícara de leite.

PREPARO

Aqueça o creme de leite, misture o chocolate até derreter e junte o leite.