Músculo com cerveja preta & Torta de ameixa com banana

INGREDIENTES DA CARNE

1200 gr. de músculo bovino

300 gr. de bacon em cubos grandes

4 tomates grandes maduros

2 cebolas grandes picadas

1 colher de sopa de alho picado

2 colher de sopa de massa de tomate

1 garrafa de cerveja preta (350ml)

½ pimentão vermelho em cubos

½ pimentão verde em cubos

Água, óleo vegetal, sal e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Em panela de pressão cubra toda a carne com água, espere subir fervura, tampe a panela, cozinhe por cinco minutos e espere esfriar ainda tampado. Em caçarola grande com um filete de óleo refogue o bacon em seguida o tomate e cebola, junte a carne com água do cozimento e tudo, a massa de tomate e cozinhe até amaciar. Acrescente a cerveja e os pimentões e espere engrossar o caldo.

Sirva acompanhado de vagem ou outro legume salteado mais polenta firme ou arroz branco.

INGREDIENTES DA TORTA

24 bananas nanicas grandes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar refinado

5 ovos pequenos

2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 ½ xícaras de chá de calda de ameixas

PARA A CALDA DE AMEIXAS

200gr. de ameixas secas picadas

1 ½ xícaras de chá de açúcar cristal

2 xícaras de chá de água

PREPARO

Cozinhe os ingredientes da calda até engrossar. Bata os ovos e o leite no liquidificador.

Misture a farinha, açúcar e fermento. Em assadeira untada com manteiga forre o fundo com parte da mistura seca e molhe com parte da mistura de leite e ovos, distribua as bananas cortas ao meio no sentido do comprimento, cubra com o restante da mistura seca, banhe com os líquidos e finalize com a calda de ameixas. Asse em forno médio até dourar.