Torta de bacalhau & Ovo de Páscoa com brigadeiro e Mousse de maracujá

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO RECHEIO DA TORTA

500 g. de tiras de bacalhau demolhado

1 xícara de pimentão vermelho picado

1 tomate picado

1 cebola picada

½ xícara de chá de ervilha congelada

½ xícara de chá de azeitonas verdes picadas

600 g. de batatas cozidas fatiadas

Azeite de oliva e sal a gosto

PREPARO

Refogue tudo em um filete de azeite, cebola, pimentão, tomate, azeitonas, ervilhas e bacalhau. Forre o fundo de uma assadeira besuntada com azeite com uma camada de batatas já cozidas e fatiadas, distribua todo o recheio, cubra com o purê de batatas salpique parmesão ralado a gosto e leve ao forno até dourar.

INGREDIENTES DO PURÊ

600g. batatas cozidas e amassadas

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal e queijo parmesão ralado a gosto

PREPARO

Cozinhe sobre o fogo mexendo sempre até clarear e ficar cremoso.

INGREDIENTES DO OVO DE PASCOA

6 cascas de ovo de chocolate de 250g.

INGREDIENTES DA MOUSSE

1 lata de leite condensado (375g.)

1 xícara de chá de suco concentrado de maracujá

1 caixinha de creme de leite (200ml.)

2 envelopes de gelatinas sem sabor 10g. cada

2 claras de ovos

Açúcar refinado a gosto

PREPARO

Dissolva a gelatina em meia xícara de chá de água e bata tudo no liquidificador. Bata as claras em ponto de neve, coloque o açúcar bata até misturar e junte com o produto do liquidificador até homogeneizar.

PARA O BRIGADEIRO

1 lata de leite condensado (375g.)

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de chocolate em pó

PREPARO

Cozinhe tudo junto mexendo até obter um ponto de colher.

MONTAGEM

Forre o fundo dos ovos com brigadeiro, cubra com a mousse e leve para gelar. Retire da geladeira e decore com confetes de chocolate o a seu gosto.