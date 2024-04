Sanduíche de pernil & Peras com molho de groselha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

1 kg. Pernil de porco cozido e desfiado

2 tomates maduros picados

1 cebola grande picada

2 pimentas dedo de moça picada

2 colheres de sopa de massa de tomate

Sal, óleo vegetal e salsinha a gosto

2 xícaras de chá de pimentão vermelho em lâminas

2 xícaras de chá de pimentão amarelo em lâminas

2 xícaras de chá de cebola em lâminas

1/3 xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de orégano

Sal, alface, tomate cereja e picles a gosto

PREPARO

Refogue tomate picado, cebola picada e pimenta junte o pernil já cozido e desfiado, massa de tomate e salsinha tudo em óleo vegetal e azeite de oliva salpicado com orégano. Em caçarola à parte escalde a cebola em lâmina e pimentões em água fervente e dê um choque térmico com água fria, parando o cozimento. Sirva os sanduiches com seu pão predileto recheado com pernil, o escaldado e picles mais tomatinhos cereja ao seu gosto.

INGREDIENTES DAS PERAS

5 peras William firmes

1 xícara de chá de açúcar refinado

4 colheres de sopa de água

4 colheres de sopa de xarope de groselha

INGREDIENTES DA FAROFA

¼ de xícara de chá de amêndoas torradas trituradas

¼ de xícara de chá de nozes trituradas

4 colheres de sopa de xarope de groselha

PREPARO

Descasque e retire os miolos das peras com auxílio de um boleador e misture os ingredientes da farofa. Prepare uma calda rala com açúcar e água, junte a groselha e cozinhe as peras nessa calda sem deixar amolecer muito, retire do fogo e deixe esfriar. Sirva as peras com a farofa preenchendo os furos das peras, tudo regado com a calda acompanhado de sorvete de creme.