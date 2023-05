Beringela recheada com frango e alho poró & Mini bolo de chocolate com abacaxi

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BERINJELA RECHEADA COM FRANGO E ALHO PORRÓ & MINI BOLO DE CHOCOLATE COM ABACAXI

INGREDIENTES DA BERINJELA

4 berinjelas médias

1 colher de sopa de massa de tomate

2 coxas e sobrecoxas de frango desossadas picadas

1 talo de alho porró

1 cebola

3 dentes de alho

1 tomate picado

3 colheres de sopa de shoyu

1 litro de molho de tomate da sua preferência

Sal, queijo ralado e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Corte as berinjela ao meio no comprimento, retire os miolos como conoinhas, pique a parte retirada para juntar ao recheio, refogue alho e cebola em um filete de óleo, frite o frango em cima disso, junte alho porró e os demais ingredientes, menos o molho de tomate e o queijo e siga refogando até o frango amaciar um pouco.

Forre o fundo de uma assadeira com o molho de tomate, arrume as canoinhas de berinjela já receadas com o refogado cubra cada uma com queijo e asse coberto com papel alumínio até amaciarem, retire o alumínio e volte ao forno para gratinar.

Sirva acompanhado de polenta com bastante alho ou arroz branco.

INGREDIENTES DO MINI BOLO

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

3 ovos

½ xícara de chá de leite

½ xícara de chá de óleo vegetal

½ xícara de chá de chocolate em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

4 fatias grossas de abacaxi

PARA COBERTURA

100 gr. de chocolate meio amargo

¼ de xicara de creme de leite

Confeitos de sua preferência

PREPARO

Caramelize o abacaxi em meia xícara de açúcar mascavo até dourar um pouco e pique em pedaços grandes.

Bata a massa do bolo manualmente começando pelos ingredientes líquidos e misturando os sólidos aos poucos. Distribua em forminhas para cupcake coloque um pedaço de abacaxi em cada uma e asse.