Macarrão caseiro com molho de sálvia & Tortinha de rosca com banana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA MASSA CASEIRA

½ Kg. De farinha de trigo

6 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo vegetal

Sal e farinha de trigo para polvilhar

PREPARO

Misture os ingredientes e amasse sovando até obter uma massa lisa. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 3 horas. Abra a massa com cilindro ou rolo bem fininha e corte a seu gosto.

MOLHO DE SÁLVIA

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

6 folhas de sálvia

Sal a gosto

PREPARO

Frite tudo em frigideira então misture o macarrão já cozido, corrija o sal e sirva quente salpicado com parmesão, regado com azeite de oliva a gosto.

Se preferir, sirva com o seu molho predileto, à bolonhesa também fica maravilhoso.

PARA AS TORTINHAS

1 rosca de açúcar (dessas de pradaria)

1 caixinha de creme de leite (200gs)

½ xícara de chá de açúcar refinado

3 ovos

Banana, queijo ralado e açúcar de confeiteiro a gosto

PREPARO

Utilize forminhas do tipo ramequim de porcelana ou louça untada com óleo ou manteiga. Bata os ovos, junte o creme de leite e açúcar refinado. Monte as tortinhas intercalando pedaços de rosca, fatias de banana e queijo ralado. Regue tudo aos poucos com a parte líquida e leve ao for-no para assar em banho Maria até crescer e dourar. Finalize com açú-car de confeiteiro polvilhado por cima e uma bola de sorvete.