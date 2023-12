Calorão: verão chega amanhã e tem previsão de alta temperatura e mais chuva

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Calor intenso e chuvas marcantes marcam o início oficial do verão no hemisfério sul, que se inicia na madrugada desta sexta-feira (22 de dezembro) às 0h27. Em Minas Gerais, a previsão aponta para uma estação com chuvas e temperaturas acima da média climatológica.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada do verão será caracterizada por um padrão chuvoso, com a formação de um canal de umidade entre o Centro-Oeste e o Sudeste, favorecendo pancadas de chuva típicas dessa estação. O atraso de aproximadamente três meses na estação chuvosa destaca-se, tornando atípicas as ondas de calor registradas em novembro e dezembro.

Anete Fernandes destaca que a previsão de chuvas acima da média para Minas Gerais indica a perspectiva de chuvas frequentes em todo o estado. As pancadas previstas, sem a presença de Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sugerem temperaturas elevadas, caracterizando um padrão comum em anos de El Niño. Nesse cenário, espera-se aquecimento durante o dia e chuvas no final da tarde e noite.

A meteorologista salienta que a primavera seca e o verão mais chuvoso são características de anos com El Niño, embora ressalte a diferença entre previsões de clima e tempo. A previsão de clima envolve uma média do que pode ocorrer, enquanto a previsão de tempo projeta situações específicas.

Quanto aos possíveis desastres naturais, Anete Fernandes destaca que, em cenários de pancadas de chuva, deslizamentos e transbordamentos de rios são menos prováveis, dada a necessidade de chuvas contínuas. No entanto, enxurradas, quedas de árvores e destelhamentos devido a vendavais são eventos mais frequentes nesse contexto.

Segundo Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil, são necessárias precauções diante do cenário previsto, destacando a possibilidade de eventos climáticos intensos e a importância da população seguir as orientações e alerta das autoridades locais para garantir a segurança durante a estação. “A Defesa Civil está aqui para garantir a segurança de todos, mas a colaboração da comunidade é fundamental. Sigam as orientações, estejam preparados e saibam que estamos comprometidos em manter todos informados sobre qualquer situação que possa impactar nossa região.”

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266