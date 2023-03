Câmara Municipal realiza Audiência Pública sobre Trailers de Lanches em Poços de Caldas

A Câmara Municipal de Poços de Caldas, no Sul de Minas, realiza Audiência Pública, nesta quarta-feira (15), às 15h, para discutir a situação dos trailers de lanche na cidade.

O tema tem gerado polêmica desde que a Prefeitura Municipal notificou os proprietários de trailers de lanches instalados na Avenida Francisco Sales em frente ao Palace Cassino para a retirada dos equipamentos e anunciou o projeto de construção de quiosques de alvenaria, que passarão por licitação. O projeto é chado de Alameda poços.

O debate na Câmara Municipal atende a um Requerimento apresentado, no ano passado, pelos vereadores Lucas Arruda (Rede), Diney Lenon (PT), Luzia Martins (PDT), Sílvio Assis (MDB) e Tiago Braz (Rede).

O evento será transmitido pelas páginas do Legislativo no Facebook e YouTube e as dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (35) 3729-3800.

Fonte: Assesoria da Câmara Municipal

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.