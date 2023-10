Câmara Municipal recebe exposição “Nossos Retratos – Todos por Elas”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta terça-feira (17), no saguão de entrada da Câmara, aconteceu a abertura da exposição fotográfica “Nossos Retratos – Todos por Elas”, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A mostra foi idealizada pelo GAAPO (Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico) e conta com imagens da fotógrafa Marcela Vaiso. O pedido para realização da exposição é da vereadora Luzia Martins (PDT).

Marcela Vaiso contou que foi convidada pela diretoria do GAAPO para retratar pacientes em tratamento e também pessoas que estão na linha de frente, quem segura com as mãos, com o olhar e com o coração aquelas que lutam pela suas próprias histórias de superação, sejam voluntários de instituições de apoio ou profissionais de saúde. “Um dos pontos mais interessantes dessas fotos é que não produzimos elas em estúdio ou em lugares abertos. Nós utilizamos lugares onde elas realmente frequentam. Portanto, foi no GAAPO, UNACON e na Santa Casa. A ideia foi registrar o vínculo de pacientes e de quem trabalha com esses pacientes”, afirmou a fotógrafa.

Cláudia Rocha, presidente do GAAPO, falou da importância do espaço cedido pela Câmara de Poços e, também, da necessidade de mais espaços de discussão sobre a doença, que atinge várias mulheres em todo o mundo. “É importante quebrar estereótipos para mostrar que, além do diagnóstico do câncer, tem muita vida. Ninguém quer romantizar esse momento, mas essa exposição serve para dizer que é importante continuar adiante”, destacou.

Segundo a presidente, neste ano, o objetivo da exposição foi retratar, também, a equipe que acompanha as pacientes. “Todas as pessoas retratadas na foto com a camiseta são pacientes que, em algum momento, foram assistidas ou são assistidas pelo GAAPO e na exposição deste ano, diferentemente de algumas outras que a gente já fez, quisemos trazer um pouco da equipe junto. Desse modo, o tema da campanha é Todos por Elas, pois temos sempre dois públicos. O público em geral, onde a gente fala da importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas a gente fala com nossas pacientes também, que são nosso foco de trabalho. Contudo, a gente quis falar e mostrar essa equipe multidisciplinar que acolhe e cuida dessas mulheres com tanto carinho. Também, quisemos mostrar o ambiente do hospital, que esse ambiente não é tão pesado como as pessoas imaginam e que é um ambiente permeado por muitos sorrisos também”, declarou.

A vereadora Luzia Martins ressaltou o trabalho desenvolvido pelo GAAPO. “Este é um tema relevante e precisamos discutir sempre. O Outubro Rosa é um mês importante para conscientizar as mulheres da importância dos exames de câncer de mama e demais cânceres. Portanto, neste mês, a gente tenta provocar a reflexão acerca do tema na Câmara. É preciso falar do trabalho do GAAPO, grupo de apoio que impacta na vida do paciente, seja no decorrer do tratamento ou na melhoria da qualidade de vida”, afirmou.

Durante a abertura da exposição, houve uma apresentação do Coral do GAAPO, sob a regência de Flávia Granato. Voluntárias e pacientes acolhidas pela entidade também prestigiaram o evento. As visitas podem ser feitas até 31 de outubro, das 09 às 18h.