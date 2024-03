Câmara publica edital para realização de concurso público

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara de Poços publicou, na quarta-feira (20), o edital n. 01/2024, tornando pública a realização de concurso público destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de servidores efetivos do Poder Legislativo. São 12 vagas com exigência de nível superior, salário inicial de R$ R$ 6.256,07 e carga horária de 40 horas semanais.

Os cargos são: Analista Legislativo Advogado, Analista Legislativo Bibliotecário, Analista Legislativo Comunicação, Analista Legislativo Consultor (Administração/ Economia/ Finanças Públicas); Analista Legislativo Consultor (Engenharia/Arquitetura e Urbanismo), Analista Legislativo Consultor (Assistente Social); Analista Legislativo Consultor (Pedagogo), Analista Legislativo Consultor (Graduação em curso na área da Saúde), Analista Legislativo Contador, Analista Legislativo Gestor (Diversas áreas), Analista Legislativo Psicólogo e Analista Legislativo Tecnologia.

As inscrições deverão ser feitas no período entre 16h do dia 28 de maio às 16h do dia 27 de junho de 2024, no site do Instituto Consulplan ( www.institutoconsulplan.org.br ). As informações referentes ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala) e cargo, assim como orientações para realização das provas, estarão disponíveis a partir do dia 29 de julho, neste mesmo endereço.

As provas escritas objetivas de múltipla escolha, discursivas e de redação (conforme o cargo) serão realizadas na cidade de Poços de Caldas/MG, no dia 4 de agosto de 2024 (domingo), no turno da tarde, a partir das 13h. O edital, com todas as informações do concurso, está disponível no site da Câmara www.pocosdecaldas.mg.leg.br .