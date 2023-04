Prefeitura acompanha instalação de nova empresa no Distrito Industrial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, esteve no Distrito Industrial para conferir a obra da fábrica da Docol, que está se instalando em Poços de Caldas.

A Prefeitura é responsável por levar energia elétrica, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e rede pluvial e realizar asfaltamento e calçamentos das vias.

A reunião abordou detalhes desta infraestrutura, alinhando os detalhes da reta final com a criação de um cronograma de reuniões até a conclusão da obra que pretende inaugurar em julho. A reunião contou com a presença do secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, do engenheiro Paulo Milton, da secretaria de Obras, dos representantes da Docol, Paulo Viena e Juliano Silva, entre outros.

Franco Martins destaca que “o acompanhamento dia à dia das obras é extremamente necessário para a efetiva viabilização da planta em suas necessidades visto, que trará maior desenvolvimento e empregos, consequentemente gerando renda ao município”.

A unidade da Docol vai fabricar peças de metais sanitários, com investimentos previstos de R$ 300 milhões e geração de 500 empregos diretos e mais de 4 mil indiretos no município.

O Distrito Industrial possui 34 empresas instaladas, 40 em implantação e dez em negociação. Poços de Caldas, nos últimos anos, segue uma ascensão industrial, sendo a maior de toda a história do município, favorecendo a maior geração de renda, empregos e desenvolvimento econômico.