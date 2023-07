Cine Marquise Ultravisão: Venha tirar sua foto na caixa da Barbie e já garanta o ingresso para a estreia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Barbie entra em cartaz no dia 20 de Julho

Sem dúvidas, esta é uma das estreias mais aguardadas das férias de Julho. Falta pouco: Barbie chega ao Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas no próximo dia 20 de Julho. Para não correr o risco de ficar sem lugar, você pode já garantir seus ingressos na pré-venda que está aberta. Compras online exclusivamente em cinemarquise.com.br . Compras físicas diretamente no cinema: na Bomboniere ou nos terminais de autoatendimento. A equipe do Cine Marquise Ultravisão está preparando também um combo especial do filme para que você possa levar para casa uma lembrança linda deste momento. Mas atenção, as quantidades são limitadas! Quer mais uma novidade? Já está no saguão de entrada do cinema, a réplica gigante de uma caixa da Barbie, para você fazer muitas fotos e se divertir enquanto não chega o dia da estreia. Ah, na hora de postar marque a gente @cinemarquise.ultravisao .

No fabuloso live-action da boneca mais famosa do mundo, a Barbieland é o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. É quando uma das bonecas, interpretada por Margot Robbie, começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando as amigas, até ser expulsa de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Tudo isso acompanhada de seu fiel e amado Ken (Ryan Gosling). Uma história para lembrar que a verdadeira beleza está no interior de cada um.

Filmes em Cartaz: Os Aventureiros – A Origem (sessão de pré-estreia nesta quarta), Indiana Jones e as Relíquias do Destino, Ruby Marinho – Monstro Adolescente, Elementos, The Flash, Transformers – O Despertar das Feras, Homem Aranha: através do Aranhaverso, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10.

Ingressos: Na “Quarta do Barato” todo mundo paga meia no Marquise Ultravisão. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br .