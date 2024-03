Polícia Militar frustra tentativa de furto em loja de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta sexta-feira, 29, por volta das 04h05min, a Polícia Militar de Poços de Caldas-MG foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento na Rua Prefeito Chagas, localizada no Bairro Centro da cidade. O alvo do crime era uma loja de acessórios de moda, conforme denúncia recebida pelo número de emergência 190.

Ao chegarem ao estabelecimento comercial, as autoridades flagraram dois suspeitos, com idades de 24 e 29 anos, em plena ação criminosa. Um deles estava do lado de fora da loja e foi prontamente detido pelas forças policiais.

Enquanto isso, o segundo autor encontrava-se dentro do estabelecimento, tendo conseguido acessá-lo ao forçar a porta de vidro e danificar a fechadura. Contudo, sua tentativa de fuga foi interrompida por um policial que adentrou o local e efetuou sua prisão.

Após o controle da situação, a Perícia Técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos investigativos habituais. Os dois suspeitos detidos foram encaminhados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foram transferidos para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, também situada em Poços de Caldas-MG.

