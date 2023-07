Câmara realiza primeira edição do Parlamento Mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara de Poços, através da Comissão de Direitos da Mulher e da Escola do Legislativo, iniciou os preparativos para a primeira edição do Parlamento Mulher, projeto criado por meio da Resolução n. 885/2022, de autoria da vereadora Regina Cioffi (PP). As inscrições devem ser feitas até 04 de agosto, em link disponibilizado no site do Legislativo, e a cerimônia de lançamento está agendada para o dia 14 do mesmo mês, às 17h30, no Plenário.

Recentemente, durante reunião da Comissão de Direitos da Mulher, foram definidas algumas ações do projeto, que em 2023 abordará os seguintes temas: violência doméstica e familiar; saúde da mulher; espaço da mulher no esporte e na cultura; violência nos espaços institucionais e assédio sexual; mulheres na política. O Parlamento Mulher terá as seguintes etapas, além da cerimônia de lançamento: encontros temáticos; elaboração de propostas; plenária para votação e encaminhamento das propostas; cerimônia de encerramento.

Entre outros objetivos, o projeto visa discutir o protagonismo das mulheres no contexto municipal e a necessidade de maior participação feminina na agenda política local. Além disso, tem como finalidade garantir espaços de visibilidade e debater temáticas que impactam a vida das mulheres. “Falar em representatividade feminina é falar na defesa de uma sociedade mais igualitária, na busca pela garantia de direitos. Diante disso, o Parlamento Mulher vem discutir a promoção da igualdade entre homens e mulheres nos espaços institucionais de Poder, na inciativa privada e na sociedade em geral. É preciso, ainda, falar do combate à discriminação, da promoção da autonomia, do empoderamento da mulher e do combate à violência, sem esquecer das políticas públicas relacionadas à saúde”, declara a vereadora Regina Cioffi.

A parlamentar faz um convite às mulheres de Poços de Caldas. “Quero que conheçam o Parlamento Mulher, que participem do projeto e ajudem nesse processo de construção de políticas públicas. Serão momentos de troca de experiências, de muito debate e de apresentação de sugestões. Tenho certeza que esse novo projeto do Legislativo fomentará o engajamento feminino e possibilitará uma maior participação das mulheres no parlamento municipal”, ressalta.

Além do link de inscrição, também estão disponíveis no site da Câmara o Regulamento e o Cronograma de Atividades. Outras informações sobre o Parlamento Mulher podem ser obtidas pelos telefones 3729-3877/3729-3818.