Confira programação de réveillon em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Este ano, a festa da virada vai ter quatro shows na Praça Pedro Sanches. As atrações são de vários estilos musicais, passando pelo sertanejo, pagode, samba e pelo pop/rock.

O agito no centro de Poços começa a partir das 19h00, com “Samba di Vinil”, seguido da dupla “Giovani e Denilson”, logo após a banda, “Viva Lá Vida!” fazendo o show da virada com contagem regressiva e encerrando a noite com pagode com o grupo “Daquele Jeito”.

À meia-noite, haverá show pirotécnico com fogos silenciosos, obedecendo à Lei Municipal Nº 9171/2017, em defesa das crianças portadoras de necessidades especiais, pessoas idosas e enfermas, bem como em defesa dos animais domésticos ou não, que convivem no meio urbano.

A queima de fogos acontece no Parque José Affonso Junqueira, terá duração de cinco minutos e poderá ser vista da Praça Pedro Sanches. A Lei Nº 9171/2017 se aplica aos eventos promovidos ou apoiados pela Prefeitura.

Para o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, mais um ano para ser celebrado, com grandes conquistas para Poços de Caldas. ” Será mais uma festa de sucesso, super bem organizada, com bandas da cidade, valorizando nossos artistas locais, que agitam por onde passam. Estamos com expectativa de receber muitos turistas, além da nossa população, com mais uma celebração de alegria e de um novo ano de muitas coisas boas pela frente.”

Samba di Vinil

Com a intenção de colaborar com a existência e continuidade do autêntico samba, surgiu o Grupo Samba di Vinil, formado por músicos de Poços de Caldas. O grupo musical é uma das grandes expressões do verdadeiro samba de raiz e vem divulgando através de seus shows e apresentações o melhor desse estilo musical, carregando em sua sonoridade todo o aspecto social que a origem do samba possui. Nos shows, tem como principal característica dar ênfase a um samba alegre e nostálgico, trazendo no repertório Cartola, Beth Carvalho, Alcione, Adoniran Barbosa, Pixinguinha, Dorival Caymmi, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, dentre outros.

Artistas:

Robson Xavier – Voz e Violão

Rodney Silva – Voz Principal e Surdo

Kleber Vivas – Cavaquinho e Voz

Wellington Pepudo – Pandeiro e Voz

Anderson Almeida – Percussão Geral e Voz.

Também conta com a presença em seu “Staff” de Fabiano Kid

(Bateria), Rick (Contrabaixo) e Marcos Keké (Flauta).

Giovani e Denilson

Dupla de Poços de Caldas que comemora 18 anos de carreira da dupla, lançando seu primeiro EP, com novas músicas autorais e os sucessos atuais do universo sertanejo, além dos clássicos sertanejos que a dupla gravou em seu DVD em 2019, com um show dançante para não deixar ninguém parado.

Artistas:

Giovani da Silva Santos (Cantor e Violonista)

Denilson da Silva Santos (Cantor e Violonista)

Matheus Henrique Daniel (Baterista)

Luciano Sales Pangrácio (Violonista/Guitarrista)

Carlos Henrique da Silva (Baixista)

João Paulo de Souza Silva (Percussionista)

Nicolas Bianquini Marques Cruz (Guitarrista)

Flávio D’ávila (Tecladista)

Viva La Vida!

A banda VIVA LA VIDA! surgiu no ano de 2012 por iniciativa de Rodrigo Lee, Gélo Andery e Tadeu Brito.

A ideia inicial era apenas ter uma banda paralela às que eles já tocavam, porém, a coisa começou a ficar mais séria devido aos convites que a banda passou a receber para shows e casamentos em Poços de Caldas e região.

“A expectativa é sempre a mais positiva e otimista possível”, diz o vocalista, sobre o show do dia 31. “É um prazer para a banda Viva La Vida estar presente nesse momento tão importante na vida dos poços-caldenses e turistas que vão estar na praça”, acrescenta.

Artistas:

Rodrigo Lee Andery (Voz)

Gélo Andery (Guitarra)

Daiana Onofre (Baixo)

Willian Batiston (Teclados)

Arcílio Bacci Filho (Bateria)

Daquele Jeito

Grandes sucessos do pagode em uma apresentação para celebrar o ano novo que chega, cantar, curtir e dançar com a nova geração, como Mumuzinho, Dilsinho e Ferrugem, além dos clássicos do Exaltasamba, Soweto, Revelação e tantos outros nomes.

Artistas:

Kevin Octavio de Souza Muniz – Cantor

Douglas Henrique Pinto – Violonista

Marcos Antonio Balbino – Percussionista

Wesley Willian Carvalho – Percussionista

Renan Julio da Silva Costa – Percussionista

André Aniceto Dias – Baterista

Welison Raphael – pandeiro

Daniel Rodrigues – baixo

Programação:

19h – Samba di Vinil

20h50 – Giovani e Denilson

22h40 – Viva Lá Vida

00h40 – Daquele Jeito