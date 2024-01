Caminhão carregado com bobinas de plástico tomba na BR-146 em Poços de Caldas

Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 02, na BR-146, que liga Poços de Caldas a Bandeira do Sul.

O caminhão, que transportava bobinas de plástico, tombou ao perder o controle da direção em uma curva próximo à Venda do Chico. A baixa visibilidade devida à cerração teria sido a causa do acidente.

O condutor do veículo não sofreu ferimentos.

A rodovia foi devidamente sinalizada, e outro caminhão foi deslocado para o local a fim de recolher a carga.

