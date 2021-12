Cerca de 90 mil pessoas foram atendidas de janeiro a outubro, na UPA de Poços de Caldas

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA segue a Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no país.

A UPA funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, com atendimentos clínicos e pediátricos, neurológicos e ortopédicos, urgência e emergência, exames de imagem e laboratoriais, aplicação de medicação, além de procedimentos fisioterápicos. Atendimento aos pacientes com sinais de agravamento, como perda de consciência, descontrole pressórico, febre alta, acidentes, fraturas, cortes, infarto e derrame também são realizados no local.

A unidade de Poços de Caldas atendeu de janeiro a outubro deste ano, 86.987 pessoas, esses são apenas os de atendimentos de consulta clínica, repouso e sala vermelha.

Só no mês de outubro, a UPA atendeu 10.008 pessoas, batendo o maior pico de atendimentos durante todo o ano de 2021. Desses 1.549 foram atendimentos de crianças até 12 anos, e 1.533 de idosos acima de 60 anos.

No primeiro semestre de 2021, a UPA atendeu 72.482 pacientes. Já de julho a setembro foram 26.812 atendimentos realizados.

Segundo o coordenador da UPA, Flávio Pessoa, é de extrema importância o papel do hospital na cidade. ” O principal papel da Upa é atuar como estrutura de complexidade intermediária entre os serviços prestados pelas Unidades Básicas de saúde e urgências hospitalares” esclarece Flávio .

A UPA fica localizada na rua R. Bandeira do Sul, s/n – Vila Jose Carlos em Poços de Caldas.

