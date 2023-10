Campanha de Multivacinação começa neste sábado em todo o estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos de idade contra doenças preveníveis

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já encaminhou às 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) do estado todas as doses das vacinas que serão utilizadas pelos municípios para a Campanha de Multivacinação, que começa neste sábado (21/10) e segue até 4/11.

O principal objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância de imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos de idade contra as doenças preveníveis, destacando que as vacinas são seguras e desempenham um papel fundamental na preservação de vidas. Estarão disponíveis os imunizantes contra a hepatite, febre amarela, meningite, poliomielite, sarampo e HPV, entre outros. Todas as doses, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, foram encaminhadas às URS de acordo com a demanda dos municípios que compõem seus territórios.

Eduardo Campos Prosdocimi, subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, alerta que os pais devem ficar atentos ao período da campanha e aproveitar a oportunidade para atualizar o cartão de vacinação. “Minas Gerais está pronta para a campanha de multivacinação. Leve seu filho e filha até a unidade básica de saúde mais próxima e atualize o cartão de vacinas, pois elas salvam vidas”, reforça.

“Muitas doenças, até então erradicadas, correm o risco de serem reintroduzidas caso nossas crianças e adolescentes não se vacinem, como é o caso do sarampo e também da poliomielite, que causa a paralisia infantil. Precisamos vacinar os pequenos mineiros e recuperar os índices de cobertura vacinal”, concluiu Prosdocimi.

A multivacinação é uma estratégia que visa facilitar o acesso da população elegível a várias vacinas em um único momento, simplificando a visita dos pais ou responsáveis às unidades básicas de saúde (UBS) para a atualização do cartão de vacinação, em conformidade com o Calendário Nacional de Vacinação.

Lançamento

A Campanha de Multivacinação em Minas Gerais terá início neste sábado (21/10) e o lançamento oficial será feito pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, na UBS Cristais, em Nova Lima (Rua Cuiabá, 250 – bairro Chácara dos Cristais), às 12h.

Fonte: Agência Minas