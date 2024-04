Campanha de Vacinação nas Escolas: Facilitando o Acesso à Imunização para Crianças e Adolescentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começa nesta semana, a Campanha de Vacinação nas Escolas com o objetivo facilitar o acesso à vacinação para crianças e adolescentes, especialmente para aqueles cujos pais enfrentam dificuldades em levar seus filhos para vacinar durante o horário de funcionamento das salas de vacina.

Compreendemos os desafios enfrentados por muitos pais que trabalham o dia todo e, por vezes, não conseguem encontrar tempo para levar seus filhos para serem vacinados. A Campanha de Vacinação nas Escolas visa resolver essa questão, proporcionando uma oportunidade conveniente para que as crianças e adolescentes recebam as vacinas necessárias, atualizem seus cartões de vacinação e garantam a proteção contra doenças preveníveis por vacinação.

É importante ressaltar que todas as vacinações serão realizadas com a autorização prévia dos pais ou responsáveis legais. A vacinação só será administrada se o responsável encaminhar o cartão de vacinas autorizando o procedimento.

Esta campanha é uma demonstração do compromisso das Secretarias de Educação e Saúde em promover a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes. Ao unir esforços, estamos tornando mais acessível a proteção contra doenças por meio da vacinação, contribuindo para a melhoria da saúde pública em nossa comunidade.

“A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças evitáveis, e é nosso dever garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso a ela”, disse o médico de Família e Comunidade, Dr. Euclides Colaço . “Estamos muito felizes em colaborar com as escolas para tornar esse acesso mais fácil e conveniente para as famílias.”

A Campanha de Vacinação nas Escolas será realizada conforme o cronograma estabelecido em cada unidade escolar. Para mais informações sobre os locais e horários de vacinação, os pais e responsáveis podem entrar em contato com a escola de seus filhos ou com a Secretaria de Saúde.

Junte-se a nós nesta importante iniciativa para proteger a saúde de nossas crianças e adolescentes. Vacinar é proteger!