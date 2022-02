Sala de Vacina da Policlínica Central vai ser transferida para UBS Centro

A partir desta quarta-feira (23), a sala de vacina que funciona na Policlínica Central não terá atendimento ao público, pois será transferida para UBS Centro, localizada na Rua Pernambuco, Nº459.

Devido a logística da mudança, não haverá atendimento ao público na sala de vacina da Policlínica nesta quarta-feira (23).

Na quinta-feira (24), o novo local já funcionará das 08h às 18h, na lateral da UBS Centro, na Rua Goiás. O horário de atendimento ao público será das 08h ás 18h.

O local onde funcionará a sala de vacina recebeu nova pintura, adaptações nas bancadas e troca de janelas.

