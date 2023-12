Coopama celebra a conquista do Prêmio Somos Coop pelo Sexto Ano Consecutivo, elevando seu Compromisso com a Excelência Cooperativista

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Coopama, Cooperativa Agrária de Machado, é referência no sistema cooperativista, e comemora uma conquista ímpar: seis ciclos consecutivos contemplados com o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão.

Em um marco inédito neste ano, a Coopama avançou para uma nova faixa, deixando para trás os Primeiros Passos e ascendendo ao patamar de Compromisso com a Excelência, onde conquistou a categoria “ouro”.

A cooperativa se orgulha do prêmio, afinal é única cooperativa do ramo agropecuário a ser premiada em todo o Brasil seis vezes consecutivas! Este feito histórico ressalta não apenas a excelência da cooperativa, mas também seu compromisso inabalável com cooperativismo e o seu comprometimento com a busca constante pela excelência.

O Prêmio Somos Coop, promovido pelo Sistema OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, através do SESCOOP, é o reconhecimento nacional conferido às cooperativas que fortalecem e enriquecem o cooperativismo, impulsionando a qualidade e a competitividade por meio da implementação de boas práticas de gestão e governança.

Esse ano, das 4693 cooperativas do Brasil, 1.117 participaram respondendo o questionário e 310 se inscreveram esse ano para concorrer ao prêmio. Desse total, 100 cooperativas foram avaliadas e 56 foram premiadas.

Para Sandro, presidente Coopama: “O segredo desse sucesso reside na harmonia entre tradição e inovação, mantendo firme o respeito pelas raízes cooperativistas, que conduz a Coopama rumo à excelência administrativa”.

Com olhos fixos no futuro e a comprovação de que uma gestão comprometida é a essência de sua jornada vitoriosa, a cooperativa, que um dia nasceu como um sonho, lá no ano de 1944, hoje segue como um exemplo notável de eficiência e competência.À medida que se encaminha para seus 80 anos, a Coopama continua sua saga, entrelaçando história e modernidade numa sintonia perfeita.

A Coopama não apenas celebra mais uma vitória, mas também reafirma seu compromisso inabalável com a excelência e a constante evolução, mantendo-se firme na missão de ser um farol no cenário cooperativista nacional.

COOPAMA – Cooperativa Agrária de Machado