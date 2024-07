Cão de faro da PM localiza drogas em terreno baldio em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 29, por volta das 20 horas, uma operação policial na rua Waldemar Batista Tavares resultou na apreensão de drogas com a ajuda de um cão de faro da Polícia Militar. Durante a abordagem, dois indivíduos, um de 22 anos e outro de 17 anos, tentaram fugir ao avistar as viaturas. Um deles descartou um objeto em um terreno baldio antes de ser capturado.

Após a perseguição e captura dos suspeitos, o cão de faro foi utilizado para localizar o material no terreno baldio. A operação resultou na apreensão de 34 pedras de crack, 01 celular e R$ 22,00 em dinheiro.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.