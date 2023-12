Carnaval: Inscrição de blocos de rua vai até quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os representantes de blocos de rua de Poços têm até a próxima quarta-feira (13) para se inscreverem no Carnaval 2024. No mês passado, a Secretaria de Turismo fez uma reunião com os organizadores de blocos para definir datas e horários dos desfile e também esquemas de segurança.

Inscrição

Para fazer a inscrição do bloco é necessário preencher um formulário disponível aqui. O edital completo com o regulamento pode ser acessado aqui (a partir da página 4).

Trajeto

No ano que vem, o desfile vai ser de 10 a 13 de fevereiro, com trajeto começando nas imediações do Espaço Cultural da Urca, seguindo pela avenida Francisco Salles e pela rua Assis Figueiredo, com o encerramento e dispersão na rua Barros Cobra, junto à Praça Dom Pedro 2º, epicentro da folia.

Folia

O desfile de blocos é uma das grandes atrações do carnaval poços-caldense, movimentando os foliões e a economia local durante os quatro dias da folia. As agremiações unem gerações em torno da alegria, com blocos que celebram a melhor idade, passando pelas famílias e os jovens, além da celebração da diversidade. Tem até bloco de corredores, que sai no sábado de manhã e arrasta centenas de foliões unindo esporte e diversão. No Carnaval deste ano, o primeiro após a pandemia, dez blocos participaram. Para 2024, a expectativa é de que haja mais blocos.

Mais informações: 3697-2300.