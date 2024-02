Ruas do centro ficam interditadas para o Carnaval

Vias da área central de Poços terão trechos interditados para a realização do Carnaval. Algumas ruas já têm pontos interrompidos para instalação de palcos e outras estruturas.

Uma delas é a rua Barros Cobra, ao lado da Praça Dom Pedro 2º, entre as ruas Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar congestionamento.

A rua São Paulo, junto à Praça Pedro Sanches, também está interditada para instalação de tenda.

Confira a lista completa das vias que fecham durante o Carnaval, a partir das 15h:

– Praça Pedro Sanches (entorno)

– Parque José Affonso Junqueira Affonso

– Rua Rio de Janeiro (quarteirão junto à praça)

– Rua São Paulo (quarteirão junto à praça)

– Praça Dom Pedro 2º (entorno)

– Rua Junqueiras (esquina com Assis)

– Rua Barros Cobra (entre Assis e Sta Catarina)

– Rua Santa Catarina (entre Barros Cobra e Alagoas)

– Rua Alagoas (entre Assis e Sta Catarina)

– Praça Getúlio Vargas (rua Amazonas)

Blocos de rua

Durante o desfile dos blocos, de sábado a terça, algumas ruas ficam temporariamente interditadas. A partir das 14h, eles vão sair da Praça Getúlio Vargas, passar pela avenida Francisco Salles, rua Assis e Barros Cobra até a Praça Dom Pedro 2º.

Sexta de Carnaval

Na próxima sexta (9), a partir das 18h, haverá entrega das chaves da cidade ao Rei Momo na Prefeitura, esquina da Assis com Minas Gerais, com presença da Charanga dos Artistas, seguida de cortejo até o Parque José Affonso Junqueira. Neste período, o entorno deve ser evitado por motoristas.

Acesse a programação completa do carnaval poços-caldense.

