Realizado o 2° Autinique de Botelhos: Um Evento de Conscientização sobre o Autismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último domingo, 07, foi realizado em Botelhos o 2° Autinique, um evento dedicado à conscientização sobre o autismo. Sob a organização e idealização de Andrieli, mãe do Nicolas, que é autista, juntamente com Valquene, mãe do João Lucas, também autista, e Lais, tia do Nicolas, o Autinique se destacou como uma iniciativa marcante.

O evento, totalmente beneficente, contou com o apoio de doações tanto de pessoas físicas quanto jurídicas de Botelhos, Palmeiral e São Gonçalo. Sua realização representou não apenas uma oportunidade de arrecadar recursos, mas também de unir esforços em prol de uma causa nobre.

O Autinique é mais do que um simples evento. Ele se destina a famílias, sejam elas atípicas ou não, proporcionando um espaço de informação e troca conduzido por profissionais multidisciplinares. Durante o evento, foram compartilhadas informações relevantes e cruciais para a sociedade, visando não apenas a conscientização, mas também a promoção de direitos para os autistas.

Além disso, o Autinique não poderia deixar de celebrar a união e a força das famílias que enfrentam diariamente desafios relacionados ao autismo. Um picnic foi organizado como forma de comemorar essa união e fortalecer os laços entre os participantes.

O 2° Autinique de Botelhos demonstrou, mais uma vez, a importância do engajamento comunitário na promoção da inclusão e da conscientização sobre o autismo. Com iniciativas como essa, é possível construir uma sociedade mais empática e acolhedora para todos os seus membros, independentemente de suas diferenças.