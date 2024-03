Concurso da PMMG que limita vagas para mulheres é cancelado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A decisão foi tomada pelo ministro do STF, Kassio Nunes Marques, devido à restrição de apenas 10% das vagas destinadas às mulheres

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou, por meio de nota, nessa terça-feira (5/3), que o concurso para formação de soldados previsto para 10 de março foi cancelado. A decisão, tomada pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quinta-feira (29/3), foi em decorrência da restrição de 10% das vagas destinadas às mulheres.

Com o concurso, 2,9 mil vagas seriam preenchidas. De acordo com a PM, o edital fica revogado e os candidatos podem pedir a devolução do valor pago para a taxa de inscrição. O anúncio, feito apenas cinco dias antes das provas objetivas, frustrou os inscritos, que não concordam com a decisão.

Nunes Marques atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender a seleção e reiterou decisões anteriores do Supremo, que também suspenderam concursos da PM no país pelo mesmo motivo.

“A proibição de que mulheres disputem a totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos destinados à ocupação de cargos em carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional”, afirmou o ministro.

Em outubro do ano passado, a PGR entrou com 14 ações no Supremo para contestar leis que limitam a participação de mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Em geral, a restrição prevista nos editais é de 10% para mulheres.

