Carreta carregada com porcelanato tomba na rodovia entre Andradas e Ibitiúra de Minas

O motorista de uma carreta carregada com porcelanato perdeu o controle da direção e capotou nesta madrugada (08), na MG 455, entre Andradas e Ibitiúra de Minas.

Ao chegarem até o local, o Corpo de Bombeiros encontrou o motorista ainda preso nas ferragens recebendo os primeiros socorros do SAMU. Os militares utilizaram um desencarceirador e uma serra elétrica para remover parte do encosto do banco e assim liberar a vítima, após mais de duas horas de trabalho.

O motorista foi levado para a Santa Casa de Andradas consciente e com dores no braço e pernas.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o trânsito.

