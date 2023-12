Carro invade residência no bairro Jardim Bandeirantes em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um veículo GM Vectra de cor verde, com emplacamento de Poços de Caldas, atingiu o muro de uma residência na Avenida José Oliveira Costa, no bairro Jardim Bandeirantes, após colidir com um veículo VW/Gol cinza que estava estacionado na via. O incidente aconteceu na noite de sábado, 02, por volta das 22 horas.

A condutora do Vectra de 19 anos é habilitada, foi submetida ao teste de etilômetro, e não foi constatada presença de embriaguez. A passageira do Vectra que também tem 19 anos sofreu ferimentos leves e dispensou atendimento médico do SAMU.

Após não apresentar nenhuma irregularidade os veículos foram liberados.