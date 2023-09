Casa do Caminho vai oferecer marmitas na zona sul da cidade, a partir de dia 11 de setembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pessoas com carteirinha do Restaurante Popular pagam R$ 2,00 e demais usuários R$ 5,50

A Secretaria Municipal de Promoção Social está desenvolvendo o projeto piloto “Cozinha Comunitária”, que vai ofertar marmitas do Restaurante Popular para a população da região sul da cidade. As marmitas poderão ser retiradas na Casa do Caminho, a partir do dia 11 de setembro.

Assim como funciona no Restaurante Popular, pessoas com renda de até dois salários mínimos, cadastradas nos CRAS e que fizeram a carteirinha do Restaurante Popular pagam R$ 2,00 pela marmita. Os demais usuários pagam R$ 5,50.

O horário de venda e retirada das marmitas também será o mesmo do Restaurante Popular, das 11h às 14h, na Casa do Caminho, na Rua Benedito Quinteiro, n° 20, no Conjunto Habitacional.

Neste primeiro momento, o projeto “Cozinha Comunitária” será desenvolvido na zona sul e a expectativa da Secretaria Municipal de Promoção Social é que ele possa ser ampliado para outros locais da cidade. “É um projeto piloto que tem como objetivo levar para os moradores da região sul esta ação da política de segurança alimentar e nutricional no município, levando alimentação saudável, balanceada e gostosa também para aquela região, assim como já acontece no Restaurante Popular, no pátio do Mercado Municipal”, informa a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

O cardápio mensal do Restaurante Popular está disponível para acesso no site da Prefeitura, pelo link: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/transparencia/cardapiorestaurantepopular/.

O Restaurante Popular integra a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do município, que visa à efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde.