Pontos de Atendimento Virtual – PAV da Receita Federal no Sul de Minas realizaram mais de 16 mil atendimentos em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

94% da população do Sul de Minas tem atendimento da Receita Federal em sua própria cidade.

Os Pontos de Atendimento Virtual – PAV vinculados a Delegacia da Receita Federal no Sul em Varginha realizaram 16.781 atendimentos ao longo de 2023. A maior parte dos atendimentos refere-se a CPF (inscrição, regularização, alteração), pesquisa de situação fiscal e informações sobre ITR (imposto territorial rural).

No Sul de Minas, há 87 PAV em funcionamento. Somando-se às agências e CAC, 94% da população do Sul de Minas possui atendimento presencial da Receita Federal em sua própria cidade.

Com os atendimentos realizados pelo PAV, estima-se que os cidadãos economizaram mais de R$ 738.425,22 mil no decorrer do ano. Esse valor refere-se a gastos com combustível e deslocamentos dos cidadãos até as agências e CAC da Receita Federal mais próximos de seu município.

Os pontos de Atendimento Virtual são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as Prefeituras, Câmaras Municipais e outros órgãos que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal. O ente parceiro oferece acesso a vários serviços da Receita Federal, orientando o cidadão, ou formalizando processo digital para que a Receita Federal conclua o atendimento.

“Estamos disponibilizando o atendimento da Receita Federal no PAV, evitando que os cidadãos precisem se deslocar até as agências para serem atendidos. Nosso foco é atender toda a sociedade, mas, a principal beneficiada é a população de baixa renda.” disse o delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa.

Veja a lista das cidades que possuem PAV no Sul de Minas: