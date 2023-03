Feira de Artesanato “Do Lixo ao Luxo” acontece na UBS Centro a partir de segunda-feira (27)

Alice Dionisio

De 27 a 31 de março estarão expostos para venda na UBS Centro diversos produtos artesanais produzidos por pacientes que participam do grupo de convivência da UBS Centro junto a psicóloga Ana Paula Bueno.

Dentre os materiais que estarão a venda estão garrafas decoradas, peças de madeira, artes com reciclados, espelhos de mosaico, decoração para quarto, bandeja de espelho em mosaico, quadros, bolsas, almofadas, pano de prato e bijuterias.

O valor das peças variam de R$10,00 a R$120,00 e o valor arrecadado será revertido para a compra de mais materiais para continuidade no projeto.

Os interessados em adquirir alguma das peças produzidas, podem ir até a UBS Centro, na Rua Pernambuco, Nº459, das 09h às 15h.

As peças também estão disponíveis no instagram: @https://www.instagram.com/renascerdaarte/

