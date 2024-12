Casinha do Papai Noel abre nesta sexta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira (6), acontece a aguardada inauguração da Casinha do Papai Noel. O Bom Velhinho vai receber as crianças no antigo clube de xadrez, na rua Junqueiras, em frente a Praça dos Imigrantes, no centro da cidade, a partir das 20h.

Lá, estarão também os ajudantes do Papai Noel. A praça já está cheia de brinquedos gigantes de Natal, garantindo a diversão dos pequenos.

Programação

A Casinha do Papai Noel vai funcionar das 20h às 22h, de sexta a domingo (6 a 8), e de 13 a 22 de dezembro, no mesmo horário.

A programação do Natal Poços de Luz tem ainda apresentações de corais pela cidade até o fim do mês. Amanhã, a Vila do Artesanato volta a funcionar no Parque José Affonso Junqueira. No dia 18, acontece a Caravana da Coca-Cola, com trajeto pela zona oeste e pelo centro de Poços. E a decoração natalina, que encanta moradores e turistas todos os anos, pode ser conferida até o dia 13 de janeiro.