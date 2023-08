Sedet se reúne com diretoria e cafeicultores da região vulcânica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Representantes dos 12 municípios que fazem parte da região vulcânica de produção de café se reuniram ontem (14) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho para discutir a participação da Semana Internacional do Café (SIC). O evento vai ser em novembro em Belo Horizonte.

O encontro foi conduzido pelo secretário de desenvolvimento, Franco Martins, pelo coordenador de fomento agropecuário, Cláudio Torres, pelo diretor executivo da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, Ulisses Ferreira, e pelo presidente da associação, Marco Sanches.

A Região Vulcânica foi incluída no mapa de origens produtoras de café do Brasil pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). O território é composto pelos municípios mineiros de Andradas, Ibitiúra de Minas, Caldas, Poços de Caldas, Bandeira do Sul, Campestre, Botelhos e Cabo Verde, e os municípios paulistas de Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde.

Os cafés cultivados em solo vulcânico apresentam sabor característico de frutas amarelas, caramelo e chocolate, aroma de frutas amarelas e chocolate, corpo alto, com textura sedosa, acidez cítrica, brilhante e intensa, e finalização média e doce.

A reunião abordou a importância da SIC, participação dos representantes locais, entre outros assuntos.

Este ano, a Semana Internacional do Café vai acontecer de 8 a 10 de novembro. Ela é uma das maiores feiras do mundo com o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. A SIC oferece conteúdo de ponta para os profissionais do setor em palestras, cursos, workshops, competições, provas de café, pesquisas e degustações orientadas.