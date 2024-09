CEI Conceição Aparecida Miguel recebe ação voluntária da Alcoa Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 5º ACTION do ano ajudou na criação de um jardim sensorial, na restauração do canteiro de horta, entre outras atividades.

Dando continuidade às ações voluntárias em sua área de atuação, o Instituto Alcoa, por meio dos voluntários e voluntárias da Alcoa Poços de Caldas, realizou o 5º ACTION do ano no sábado, 24 de agosto. A ação voluntária contou com a participação de 32 funcionários(as), contratados(as) da companhia e familiares, beneficiando a Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil (CEI) Conceição Aparecida Miguel, na Zona Sul, em Poços de Caldas.

Na oportunidade, os voluntários ajudaram a construir um jardim sensorial na área externa, que proporcionará aos alunos e alunas o contato com a natureza e estímulará aos sentidos das crianças que frequentam a instituição.

A programação de atividades incluiu o plantio de mudas de árvores cultivadas no Viveiro de Mudas do Parque Ambiental da Alcoa, a restauração dos canteiros de hortas, a preparação de lanches para os participantes e interação com alunos dos Jardins Ie II.

Atualmente, o CEI atende crianças de zero a cinco anos em período integral, oferece cinco refeições diárias e atividades pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo aspectos cognitivos, sensoriais e emocionais.

De acordo com Maria Lígia Podestá, coordenadora pedagógica, a construção do jardim sensorial é uma das várias iniciativas para melhorar a infraestrutura e a qualidade do atendimento oferecido. “Foi uma oportunidade muito especial e de grande importância para nossa comunidade escolar. Ainda vamos conseguir realizar diversos sonhos com o apoio da Alcoa”.

Allana Vrechi, gerente de Melhoria Contínua da Alcoa Poços e representante da Equipe Líder da Alcoa Poços (ELAP), que participou com a família, reforça que a ação está alinhada com as prioridades estratégicas da Alcoa, especialmente nas vertentes educação e infraestrutura. “O CEI é vizinho à nossa Fábrica. Foi um prazer participar deste momento e poder contribuir para as melhorias deste importante instrumento de educação e cidadania”, finaliza.

Após aprovação de relatório final do Instituto Alcoa, a escola ainda receberá R$15.000 que serão utilizados para equipar a área externa com um playground, ampliando ainda mais as possibilidades de desenvolvimento e diversão para as crianças.

Sobre o ACTION

O ACTION (sigla para “Alcoanos contribuindo juntos em nossas vizinhanças”) é um programa do Instituto Alcoa, onde funcionários e empresas parceiras dedicam quatro horas de seu tempo livre para realizar serviços voluntários em alguma instituição e, posteriormente ao evento, a organização recebe uma doação no valor de R$ 15 mil. Ao longo do ano a Alcoa promove 9 edições na região de Poços de Caldas.

Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0